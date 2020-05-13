Америка узнала о мощном козыре РФ: Россия готовится к быстрому росту

Американские аналитики пришли к печальному и опасному выводу. Экономика Российской Федерации естественным путем получит мощное усиление. Страну ждет рекордный урожай зерна.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Аналитическая служба Минсельхоза США обнародовала результаты своей диагностики ожидаемого урожая в РФ. Оценка экспертов поразила мировую общественность, ожидаемый урожай пшеницы равен 77 млн т. Россия получает возможность быть среди мировых лидеров по поставкам пшеницы. Несмотря на коронавирус и поражение в нефтяной войне Путин получил материальный источник подпитки своих амбиций. Многие страны мира окажутся в определенной зависимости от поставок зерна из Российской Федерации.

Более того, эксперты ожидают, что РФ сможет собрать 39,4 млн т. фуражного зерна.

В Минсельхозе РФ иронично подчеркивают, что Россия соберет еще больший урожай, ведь Запад не учел того, что весь урожай Крыма окажется в руках Кремля.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин угрожает Польше: Дуда сделал тревожное заявление.