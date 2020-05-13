Америка узнала о мощном козыре РФ: Россия готовится к быстрому росту

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Родион Власов0

Американские аналитики пришли к печальному и опасному выводу. Экономика Российской Федерации естественным путем получит мощное усиление. Страну ждет рекордный урожай зерна.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — u-f.ru

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Аналитическая служба Минсельхоза США обнародовала результаты своей диагностики ожидаемого урожая в РФ. Оценка экспертов поразила мировую общественность, ожидаемый урожай пшеницы равен 77 млн т. Россия получает возможность быть среди мировых лидеров по поставкам пшеницы. Несмотря на коронавирус и поражение в нефтяной войне Путин получил материальный источник подпитки своих амбиций. Многие страны мира окажутся в определенной зависимости от поставок зерна из Российской Федерации.

Более того, эксперты ожидают, что РФ сможет собрать 39,4 млн т. фуражного зерна.

В Минсельхозе РФ иронично подчеркивают, что Россия соберет еще больший урожай, ведь Запад не учел того, что весь урожай Крыма окажется в руках Кремля.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин угрожает Польше: Дуда сделал тревожное заявление.


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