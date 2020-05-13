Российская Федерация может добиться снятия односторонних санкций. Генсек ООН неожиданно оказал содействие и поддержку главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Леонид Слуцкий в очередной раз пытается уговорить политиков Евросоюза и США снять санкции с РФ. Главной причиной он называет непростую ситуацию в мире из-за коронавируса.

Генсек ООН Антонио Гутерреш поддался историям о сложной жизни в РФ и согласился со Слуцким относительно необходимости снять санкции. Он считает, что над человечеством навис опасный кризис, и чтобы его преодолеть миру нужно объединять усилия и идти на вынужденное сближение. Он уверен, что Россия демонстрирует свою готовность изменить агрессивную политику ради совместной выгоды. В качестве примера он заявил, что Москва оказала помощь в деле глобального прекращения военных действий для создания возможности эффективнее побороть первичные мощные вспышки коронавируса.

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