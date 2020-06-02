Путин рассказал, как добиться успеха в жизни: официальное заявление президента РФ

За рубежом
Родион Власов0

Владимир Путин считает, что существует целый ряд факторов, которые определяют успех в жизни. По его словам, чтобы добиться многого в своей сфере, необходимо быть целеустремленной и трудолюбивой личностью.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — Voicesevas.ru

Об этой информации сообщили News.ru, сославшиеся на росСМИ, передает «НБН».

«Решающие в плане успеха – это понимание, что он достигается трудолюбием. Но не менее важны целеустремленность, доброе сердце, а также человечность», — сообщил в самом начале президент РФ.

Вышеупомянутое он сказал, когда проводил совещание с многодетными семьями, проживающими в Российской Федерации. Путин подчеркнул также, что именно семья предоставляет возможности и потенциал раскрыть человеку таланты. Однако, как считает президент РФ, личность сама решает, как ими воспользоваться, чтобы достичь определенного успеха.

После этого российский лидер сообщил, что родители тоже делают важный вклад в зачатки успеха ребенка. По его словам, именно «родительство» является вкладом в духовное начало России. Именно оно, как считает Путин, дает начало всему.

Напомним, такого в Донецке еще не было – Пушилин собирается устроить в «ДНР» уникальное зрелище.


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