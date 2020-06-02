Возвращение РФ в G7: блогер Мюрид рассказал, что на самом деле задумал Трамп

Как известно, президент США Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину принять участие в будущем саммите стран G7. Известный российский военный эксперт, блогер Эль Мюрид прокомментировал решение главы Белого дома и рассказал, какую цель на самом деле преследует американский лидер.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-страничку Эль Мюрида.

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит стран «большой семерки» с участием Австралии, Южной Кореи и Индии. Кроме того, американский лидер считает, что Владимир Путин тоже должен присоединится. Российский блогер Эль Мюрид уверен, что о возобновлении формата «Большей восьмерки» не будет идти речи.

«Фактически Россию приглашают просто для мебели, и уж точно договоренностей с РФ никаких не будет», — пишет Мюрид.

По мнению блогера, главная цель, которую преследует Дональд Трамп – это создание коалиции против Китая. Именно поэтому, по мнению военного эксперта, Трамп решил пригласить на саммит G7 Австралию. Южную Корею, Индию и даже РФ. Блогер отметил, что у каждой из этих стран есть свои конфликты с КНР.

«США формируют блок против Китая. РФ нужна на саммите G7, чтобы у Китая не было иллюзий – кремлевских поманил пальчиком и они побежали», — считает военный эксперт.

Блогер считает, что Кремлю не стоит спешить радоваться предложению Дональда Трампа. Он уверен, что о возвращении РФ в круг стран «Большей семерки» не может идти и речи. Военный эксперт отметил, что все лидеры стран G7, кроме Трампа, против участия РФ в саммите. Он отметил, что свое возмущение по поводу приглашения РФ на саммит G7 уже высказал премьер-министр Канады Трюдо.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора рассказал российскому коллеге Владимиру Путину об идее… Gepostet von Эль Мюрид am Montag, 1. Juni 2020

Эль Мюрид напомнил, что РФ исключили из «восьмерки» после аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году и военной агрессии на Донбассе.

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