Новый представитель власти в Беларуси: Лукашенко одобрил кандидатуру Головченко

За рубежом
Родион Власов0
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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко сделал заявление насчет нового представителя власти первой величины. Он крайне одобрительно отозвался о Романе Головченко в роли нового премьер-министра Беларуси.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Лукашенко доволен тем, что Головченко заменит Сергея Румаса на важном посту. Президент отметил, что Головченко родился и вырос на Белорусской земле. Он уверен в патриотизме и надежности нового премьера.

«Самое главное, что стоит отметить, — это надежный человек. Я ему доверяю», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Головченко путешествовал по всему миру, но предпочел вернуться в Беларусь и жить на Родине, что является хорошим признаком любви к родному краю.

«Для Беларуси важно, чтобы во власть приходили патриоты и профессионалы», — подчеркнул президент.

Лукашенко поставил перед новым премьером конкретную цель – повысить технологический уровень промышленности во всех возможных сферах.

Напомним, как сообщалось ранее, важнейшая задача для «ДНР»: Пушилин заявил о серьезных изменениях в «республике».


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