Страну не отдам — Лукашенко грозится напомнить белорусам, как в Узбекистане расстреливали протестующих

Александр Лукашенко высказался о предстоящих выборах президента и обвинил своих конкурентов, что во время сбора подписей они используют так называемые «карусели».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Белсат«.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не собирается просто так отдавать страну:

«Мы получили страну. Мы смогли сотворить первую суверенную и независимую державу. И такое государство мы не будем никому отдавать. Мы просто не допустим, чтобы над нашей страной издевались и дестабилизировали, чтобы разорвали её на куски и кому-то отдали».

Далее Лукашенко вдруг напомнил, как в бывших странах СССР начинались революции и кровавые протесты. Президент РБ добавил, что может напомнить своим гражданам, как в городе Андижан (Узбекистан) поднялись протесты и тогдашний президент разрешил расстреливать активистов:

«Вы забыли, как Ислам Каримов придушил переворот в Андижане, расстреляв тысячи протестантов? Все его тогда осуждали, но когда он умер — стояли на коленях и рыдали. У нас в Беларуси такого не было, поэтому некоторые не хотят понимать этого. Но мы напомним».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не допустит акций протеста в Беларуси.