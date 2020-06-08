Оттяпали часть территории — Лукашенко напомнил белорусам о российской агрессии в Украине

За рубежом
Христина Качоровська0
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Президент Республики Беларусь отметил, что его страна остается единственной из государств СНГ, которая «не познала горя».

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — tass.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Крымский«.

Как отметил Лукашенко, жители Беларуси не сильно обращают внимание на то, что происходит в бывших странах СССР, а именно то, как отбирают территории этих государств:

«Вы же видите, что нас на части просто разрывают. Беларусь — это единственная постсоветская держава, которая не познала горя. И многим нашим людям кажется, что всё это далеко… Что это где-то далеко разрушили Украины, у них идет война и оттяпали часть территории».

Политик также напомнил и о других странах, где оставила свой военный след Россия:

«Вам кажется, что это где-то далеко Молдова, которую разделили на две части. Все забыли, как Литва отвоевывала свою независимость ещё при Горбачеве. Забыли, что ещё горит Кавказ, там армяне и азербайджанцы не могут найти общий язык. Забыли, как Грузия потеряла Абхазию и Северную Осетию».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко грозится напомнить белорусам, как в Узбекистане расстреливали активистов.


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