Россия частично открывает границы: стало известно, кто сможет попасть на территорию РФ

Несмотря на то, что в России ситуация с коронавирусом довольно тревожная, власти всё же решились начать постепенный выход из карантина.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РИА-Новости«.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в Российская Федерация готова открыть свои границы. Правда, открывать будут частично и сперва границу откроют для:

иностранцев, которые приезжают в РФ для лечения

для иностранцев, которые приезжают в РФ, чтобы ухаживать за близкими родственниками

для иностранцев, которые приезжают в РФ на заработки

для иностранных студентов, которые учатся в РФ

Когда же границы будут открыты полностью, российский премьер загадывать не берется. В Росавиации предлагают возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Сперва самолеты могут запустить в страны СНГ, а далее уже с другими государствами, которые дадут разрешение.

Добавим, что на сегодняшний день в Россия выявлено 476 658 случаев коронавируса. Ежедневно в стране добавляется от 8 до 10 тысяч новых заболевших.

Напомним, ранее мы писали, что РФ начинает тестировать свою вакцину от коронавируса.