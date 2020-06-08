Россия частично открывает границы: стало известно, кто сможет попасть на территорию РФ

За рубежом
Христина Качоровська0
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Несмотря на то, что в России ситуация с коронавирусом довольно тревожная, власти всё же решились начать постепенный выход из карантина.

Российская граница
Российская граница. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РИА-Новости«.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в Российская Федерация готова открыть свои границы. Правда, открывать будут частично и сперва границу откроют для:

  • иностранцев, которые приезжают в РФ для лечения
  • для иностранцев, которые приезжают в РФ, чтобы ухаживать за близкими родственниками
  • для иностранцев, которые приезжают в РФ на заработки
  • для иностранных студентов, которые учатся в РФ

Когда же границы будут открыты полностью, российский премьер загадывать не берется. В Росавиации предлагают возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Сперва самолеты могут запустить в страны СНГ, а далее уже с другими государствами, которые дадут разрешение.

Добавим, что на сегодняшний день в Россия выявлено 476 658 случаев коронавируса. Ежедневно в стране добавляется от 8 до 10 тысяч новых заболевших.

Напомним, ранее мы писали, что РФ начинает тестировать свою вакцину от коронавируса.


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