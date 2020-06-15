Они не ровня нормальным людям – польская власть готова наказывать представителей секс-меньшинств

В правительстве Польши прокатилась волна нетерпимости к представителям секс-меньшинств. Глава государства Анджей Дуда и представитель правящей партии Пшемыслав Чарнек выступили с рьяной критикой против политики терпимости.

Об этом сообщает «НБН», со ссылками на Gazeta Wyborcza и Polsat News.

Аджей Дуда сравнил идеологию ЛГБТ с коммунистической идеологией подчеркнув, что ЛГБТ является даже более опасной идеей для общества.

«Долгие десятилетия наше общество уничтожало коммунистическую идеологию в наших учебных заведениях. Еще наши родители боролись с идеями коммунизма, они это делали не для того, чтобы сейчас мы стали терпеть другую, еще более вредную идеологию. Она использует клише терпимости и уважения к свободе людей, но на самом деле, под ней скрывается еще большая нетерпимость», — заявил Дуда.

В свою очередь Пшемыслав Чарнек подчеркнул, что современному обществу пора принять факт того, что представители ЛГБТ не должны иметь равных прав с остальными людьми.

«Разговоры о правах человека и равенстве это идиотизм. Эти люди не могут быть равными нормальным людям», — заявил Чарнек.

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