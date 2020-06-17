Он собирается жить вечно – Гиркин высмеял Путина из-за «ноу-хау» в резиденции президента РФ

Бывший оккупант «Л/ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) умело подшутил над президентом Российской Федерации из-за дезинфекционного туннеля в его резиденции. Экс-боевик сравнил президента РФ с Майклом Джексоном, который бы, по словам Гиркина, завидовал бы Путину сегодня.

Об этой информации сообщил Гиркин на своей страничке «Вконтакте», передает «НБН».

«Тут даже не стоит ничего комментировать…Это полнейший туннель…Дальше пойдет только герметичный саркофаг, в котором будет функция автономного жизнеобеспечения. Эх, жаль, что Майкл Джексон не дожил до этого времени. Владимир Путин стал бы объектом его зависти. Звезда бы точно захотела паспорт РФ. Путин – он собирается жить вечно. Джексон тоже собирался жить вечно…», — написал Гиркин.

Пользователи соцсетей оценили иронию бывшего сепаратиста. Они написали, что такие туннели стоят сейчас во многих серьезных институциях России. Однако при этом, как сообщили комментаторы, он считают, что подобные меры – это явный перебор.

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