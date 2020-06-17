В России заявили об отказе от пережитков СССР: Мишустин объяснил, что ждет россиян

За рубежом
Родион Власов0
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал приказ об отмене устаревших актов СССР и РСФСР. Под отмену попало сразу 450 устаревших акта, которые принимались с 1946 по 1991 года. Они просуществовали долгие годы и силу утратят лишь в 2020 и 2021 годах.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на сайт Правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что среди указанных актов нет тех, которые продолжают оставаться актуальными для современных россиян. Все эти акты относятся к числу тех, которые в современных реалиях уже не применяются или применяются крайне редко. Проведение зачистки официальных актов мотивировано желанием властей избавиться от устаревших официальных бумаг. Мишустин подчеркивает, что отрицательных сторон у такого решения нет, напротив отказ от устаревших актов позволит снизить нагрузку на бизнес и улучшить деловой климат.

В качестве примера отмененных актов можно привести правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, а также квалификационные требования к сторожам.

Напомним, как сообщалось ранее, Порошенко почувствовал угрозу: Гончаренко обратился к украинцам с важным призывом.


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