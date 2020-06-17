В России заявили об отказе от пережитков СССР: Мишустин объяснил, что ждет россиян

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал приказ об отмене устаревших актов СССР и РСФСР. Под отмену попало сразу 450 устаревших акта, которые принимались с 1946 по 1991 года. Они просуществовали долгие годы и силу утратят лишь в 2020 и 2021 годах.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на сайт Правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что среди указанных актов нет тех, которые продолжают оставаться актуальными для современных россиян. Все эти акты относятся к числу тех, которые в современных реалиях уже не применяются или применяются крайне редко. Проведение зачистки официальных актов мотивировано желанием властей избавиться от устаревших официальных бумаг. Мишустин подчеркивает, что отрицательных сторон у такого решения нет, напротив отказ от устаревших актов позволит снизить нагрузку на бизнес и улучшить деловой климат.

В качестве примера отмененных актов можно привести правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, а также квалификационные требования к сторожам.

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