Таракан, уходи — белорусские военные передают «привет» Лукашенко

Похоже, дело Лукашенко совсем плохи. Недавний соцопрос, который показал, что его рейтинг составляет всего от 3% до 6% был цветочками. А сейчас проявляются ягодки, в виде флешмоба «армия с народом», в котором силовики Беларуси высказываются против Александра Лукашенко.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Хартия 97«.

Издание, ссылаясь на Telegram-канал «nexta», публикует фото военных разных званий, которые подчеркивают, что «армия с народом». Военные, правда, скрывают свое лицо, но показывают различные надписи.

Одни из последних — это «таракан, уходи», «stop luka 3%», «я мы 97%», «Лукашенко не мой президент», «я 97% я с народом».

Отмечается, что во флешмобе, помимо военных, уже приняли участие представители МВД, КГБ, Минобороны и даже Службы безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси арестовали главного конкурента Лукашенко на президентских выборах.