Лукашенко сразу после парада в Москве отправился в Минск

Белорусский президент решил довольно быстро покинуть российскую столицу, даже не пообщавшись со своими коллегами из других стран.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российское издание «ТАСС«.

Сообщается, что Александр Лукашенко, вместе с сыновьями, прибыл в Москву, где 24 июня проходил парад Победы посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Правда, сразу же по окончанию действия Лукашенко быстро покинул Российскую Федерацию:

«Мы подтверждаем, что Александр Лукашенко уже отправился в Минск», — заявили в посольстве Беларуси в Москве.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко на параде в Москве не захотел стоять рядом с Путиным.