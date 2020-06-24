Лукашенко сразу после парада в Москве отправился в Минск

За рубежом
Христина Качоровська0
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Белорусский президент решил довольно быстро покинуть российскую столицу, даже не пообщавшись со своими коллегами из других стран.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российское издание «ТАСС«.

Сообщается, что Александр Лукашенко, вместе с сыновьями, прибыл в Москву, где 24 июня проходил парад Победы посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Правда, сразу же по окончанию действия Лукашенко быстро покинул Российскую Федерацию:

«Мы подтверждаем, что Александр Лукашенко уже отправился в Минск», — заявили в посольстве Беларуси в Москве.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко на параде в Москве не захотел стоять рядом с Путиным.


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