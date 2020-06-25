Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела Беларуси: в Кремле не замедлили с ответом

Александр Лукашенко очень беспокоится о предстоящих президентских выборах. По словам президента РБ, в их избирательный процесс вмешиваются иностранные государства, в частности — соседняя Россия.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Лукашенко отметил, что в интернете начали активно распространять «ужасные фейки», которые дискредитируют белорусскою власть. И президента Беларуси беспокоит, что люди беспрекословно верят этим «фейкам»:

«Люди не понимают, что это всё ложь. АВ такие фейки будут всё время. Мы должны это понимать и бороться с этим. К стати, это нам подбрасывают «бабичевские» и «незигари» из России. Эта вся фейковая информация идет из России. Они потом уберут их и попросят прощения. Но люди уже будут иметь в мозгах эту информацию».

На такие упреки уже отреагировали в Кремле. По словам Дмитрий Пескова, Беларусь должна сначала доказать, что РФ вмешивается в процесс выборов:

«Ну раз они нас обвиняют, то пусть предоставят доказательства. Мы не будем оправдываться, потому что мы не вмешиваемся в выборы других стран… Тем более в выборы Беларуси, которая является нашим союзником».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко, на параде Победы в Москве, не захотел стоять рядом с Путиным.