Лукашенко обвинил Польшу и Россию во вмешательстве в выборы Беларуси

За рубежом
Христина Качоровська0
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Уже 9 августа в Республике Беларусь пройдут выборы президента. В этом году они как никогда беспокоят неизменного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «DW«.

Президент Беларуси сперва боролся со своими потенциальными конкурентами, говорил, что смог остановить потенциальный Майдан у себя в стране… А сейчас заявляет, что Польша и Россия вмешиваются в их выборы.

«Как наши оппоненты себя ведут? Они хотят, чтобы мы были такими же нечестными, как они? Я понимаю, что за ними стоят кукловоды… Как с одной, так и с другой стороны. Они в Польше и в России. Я хочу обсудить это с Путиным… В ближайшее время мы поговорим, ведь ситуация очень сложная. Они применяют последние технологии, они из-за границы вмешиваются в наши выборы, в наши внутренние дела».

Политик отметил, что Беларусь — это не ядерная держава и они не могут «грозить миру боеголовками»:

«Мы обычная мирная страна, мы хотим спокойной жизни. Мы не можем угрожать, когда к нам кто-то вмешивается».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела Беларуси.


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