Лукашенко обвинил Польшу и Россию во вмешательстве в выборы Беларуси

Уже 9 августа в Республике Беларусь пройдут выборы президента. В этом году они как никогда беспокоят неизменного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «DW«.

Президент Беларуси сперва боролся со своими потенциальными конкурентами, говорил, что смог остановить потенциальный Майдан у себя в стране… А сейчас заявляет, что Польша и Россия вмешиваются в их выборы.

«Как наши оппоненты себя ведут? Они хотят, чтобы мы были такими же нечестными, как они? Я понимаю, что за ними стоят кукловоды… Как с одной, так и с другой стороны. Они в Польше и в России. Я хочу обсудить это с Путиным… В ближайшее время мы поговорим, ведь ситуация очень сложная. Они применяют последние технологии, они из-за границы вмешиваются в наши выборы, в наши внутренние дела».

Политик отметил, что Беларусь — это не ядерная держава и они не могут «грозить миру боеголовками»:

«Мы обычная мирная страна, мы хотим спокойной жизни. Мы не можем угрожать, когда к нам кто-то вмешивается».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела Беларуси.