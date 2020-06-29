За этим наше будущее – слова Путина неожиданно изменили образ РФ

После недавнего заявления главы Российской Федерации Владимира Путина о том, что будущее России за высокими технологиями, образ государства неожиданно начал преображаться в глазах мировых экспертов. Москва вошла в двадцатку наиболее перспективных городов Европы в плане технологического прогресса.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Москва теперь занимает 18 позицию в рейтинге Tech Cities of the Future 2020/21. Всего рассматривалось 76 городов Европы, которые демонстрируют потенциал к технологическому росту. Конечный результат оценивался по пяти категориям: «Экосистема стартапов», «Рентабельность», «Инновации и привлекательность» и «Экономический потенциал» и «Показатель прямых иностранных инвестиций».

В тройку лучших вошли такие города: Лондон, Париж, Дублин.

Стоит отметить, что вслед за Путиным об ориентировке на технологический прогресс заявлял и самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин, но у него пока нет ощутимых успехов в данной сфере. Сегодня многие страны и города особо сильно ощущают необходимость в развитии высоких технологий, что может в значительной мере преобразить и многие другие регионы.

Напомним, как сообщалось ранее, это произойдет снова… — Ванга ошеломила народ тревожным пророчеством.