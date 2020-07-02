Будущее за Россией – Пушков заявил о новых союзниках РФ

Россия становится крайне популярной страной на мировой арене. В этом уверен скандально известный председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он подчеркнул, что Макрон хочет понравиться Путину и добиться крепкого союза с РФ.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Twitter Пушкова.

Пушков разделяет мнение некоторых зарубежных изданий о том, что Путина и Макрона связывают приятельские отношения. Некоторые эксперты считают, что Макрон не желает того, чтобы Москва сблизилась с Пекином и поэтому, он готов идти на политическое сближение с Кремлем.

Пушков пошел дальше, он заявил, что лидер Франции осознал настоящий потенциал России и это может привести к более тесному сотрудничеству между государствами.

«Макрон почувствовал наш потенциал. Он понял, что позиция силы убивает диалог. Силой общаться с Россией не выйдет. Весь мир видит, как США сдает позиции и уходит в свои внутренние проблемы, а Европейский союз окаменел из-за санкций и утратил былую динамику развития. Будущее – с Россией», — заявил Пушков.

Напомним, как сообщалось ранее, «ДНР» подготовила неприятный сюрприз для россиян: «указ» Пушилина обманул многих.