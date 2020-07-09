Лукашенко жалуется на свободу слова в Беларуси

По мнению белорусского президента, а его стране есть свобода слова, но её начали путать со вседозволенностью.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «БелТа«.

Александр Лукашенко отметил, что «наведет порядок» со свободой слова в Беларуси, так как некоторые неправильно начали её воспринимать:

«Свобода слова — это не вседозволенность… Хотя некоторые её именно так и понимают. Особенно это касается обидных высказываний в интернете».

Политик уточнил, что в последнее время некие личности из-за своих публикаций в интернете получили негативную реакцию:

«Эти особо прогрессивные люди ощутили, что такое свобода слова. Скажешь что-то не то — обзовут ещё сильнее. Каждый из вас получил свою порцию негатива. Тот, кто даже не за Лукашенко слово замолвил, а за державу. В любой стране свобода слова ограничена законом. Поэтому и здесь у себя мы порядок наведем».

При этом, отметил Лукашенко, они будут поддерживать государственные СМИ. Более того, он считает, что их должно становиться больше.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы в Беларуси будут очень интересными.