Россия получила весомое преимущество: Путин обратился к Китаю с важным предложением
Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и добился важных привилегий для своей страны.
Об этом сообщает «МК», передает «НБН».
Китайский лидер выразил свою радость в связи с тем, что Путин путем всенародного голосования добился поправок к Конституции России. Он назвал это событие «большим шагом к эффективной защите государственности России».
Лидеры двух стран обсудили взаимную поддержку в вопросе защиты суверенитета и решили совместными силами противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела их государств.
Стороны публично подчеркнули факт своего взаимного стремления укреплять экономическое взаимодействие. Путин и Си Цзиньпин согласились более тесно сотрудничать и вместе отстаивать общие интересы на мировой арене. Они отметили, что сложные времена борьбы с коронавирусом сплотили их государства и вывели сотрудничество на новый уровень.
Напомним, как сообщалось ранее, волна арестов высокопоставленных чиновников РФ: политолог предупредил о масштабных переменах в стране.