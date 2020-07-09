Россия получила весомое преимущество: Путин обратился к Китаю с важным предложением

Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и добился важных привилегий для своей страны.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Китайский лидер выразил свою радость в связи с тем, что Путин путем всенародного голосования добился поправок к Конституции России. Он назвал это событие «большим шагом к эффективной защите государственности России».

Лидеры двух стран обсудили взаимную поддержку в вопросе защиты суверенитета и решили совместными силами противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела их государств.

Стороны публично подчеркнули факт своего взаимного стремления укреплять экономическое взаимодействие. Путин и Си Цзиньпин согласились более тесно сотрудничать и вместе отстаивать общие интересы на мировой арене. Они отметили, что сложные времена борьбы с коронавирусом сплотили их государства и вывели сотрудничество на новый уровень.

Напомним, как сообщалось ранее, волна арестов высокопоставленных чиновников РФ: политолог предупредил о масштабных переменах в стране.