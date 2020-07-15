Канье Уэст передумал баллотироваться на пост президента США

Американский рэпер Канье Уэст больше не хочет бороться за кресло хозяина Белого дома.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

О решении Уэста снять свою кандидатуру с предвыборной гонки сообщил один из членов команды рэпера, его политтехнолог Стив Крамер:

«Канье выбыл. Предвыборный штаб из 180 человек, который находится во Флориде, мы распустим».

Известно, что именно во Флориде Канте Уэст хотел зарегистрироваться на выборы как независимый кандидат.

Почему именно Уэст решил отказаться от участия в выборах Крамер не уточнил:

«Я ничего не могу сказать о Канье… Ни плохого, ни хорошего. Каждый сам вправе принимать то или иное решение. Принять участие в выборах президента — это, наверное, самое трудное для тех, кто на это решается».

В американских СМИ отмечают, что члены предвыборного штаб Уэста очень разочаровались таким решением рэпера, ведь реально верили в его инициативы. Сам Уэст ситуацию не комментирует.

Примечательно, что несколькими днями ранее американский таблоид, со ссылкой на инсайдера сообщал, что у Канье Уэста биполярное расстройство, поэтому его родные сомневаются, что он реально будет баллотироваться на президента. Все его такие заявление они назвали последствиями болезни. Правда, эту информацию официально не подтверждают.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп прокомментировал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты.