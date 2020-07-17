РФ внезапно начала готовить войска: Путин дал срочное распоряжение активизировать армию на юго-западе страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично дал срочное распоряжение Министерству обороны России провести массовую проверку боеспособности войск на юго-западе страны.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Стало известно о неожиданном начале проверок войск Западного и Южного военных округов. Кроме того, проверка затронула ВДВ, морскую пехоту Тихоокеанского и Северного флотов. Данное распоряжение Путина о проверках войск подтвердил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Известно, что РФ намерена провести 56 тактических учений в ходе проверок.

Масштабы события внушительные: 150 тысяч солдат, 27 тысяч единиц военной техники и вооружения, 106 боевых судов и 414 летательных аппаратов. Официальной целью заявлена оценка уровня подготовки военных к обеспечению безопасности РФ и подготовка к учениям под названием «Кавказ-2020». Однако очевидно, что о реальных причинах активизации боевых сил России можно будет судить лишь после завершения данного мероприятия. Напряжение усугубляет и тот факт, что проверка происходит довольно неожиданно, но такая практика является не редкостью для России.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин готовится к последнему шагу – Ремчуков рассказал о приближении большого события.