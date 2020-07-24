Помощь Украине и усиление санкций против России: Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2021 год

За рубежом
Христина Качоровська0
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86 американских сенаторов поддержали проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2021 год размером в 740,5 миллиардов долларов.

США
США. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Конгресс США.

Так, в следующем году на оборону Америки будет выделено 740,5 миллиардов долларов: из них 250 миллионов долларов пойдут для военной помощи Украине.

Помимо этого, ещё 3,8 миллиарда пойдет на сдерживание Российской Федерации, а также усиление санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.


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