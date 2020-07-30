Мы не до конца понимаем, что произошло в Минске — Песков

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал вчерашнее задержание 33 российских боевиков из ЧВК «Вагнера» в Минске.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти«.

Во время пресс-конференции Дмитрий Песков сообщил российским журналистам, что Кремль не имеет всей информации по поводу ситуация в Беларуси:

«Мы только знаем о задержании 33 российских граждан и о том, что ещё 200 в розыске. А информации о том, совершили ли они какие-то противоправные действия, чтобы их задержали — нет».

Песков также отметил, что переговоры Путина и Лукашенко по этому поводу пока не запланированы.

Помимо этого, Песков заявил, что в РФ частные военные компании (ЧВК) находятся вне закона и он вообще не знал, что такие существуют.

«А что такое ЧВК «Вагнера»? У нас, де-юре, такого понятия как ЧВК нет. Есть частные охранных предприятия и фирмы, а ЧВК, согласно закону РФ, нет».

Примечательно, что ЧВК «Вагнера» как раз связывают именно с Кремлем.

Напомним, ранее мы писали, что задержанным российским боевикам в Беларуси инкриминируют подготовку теракта.