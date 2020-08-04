В Беларуси началась срочная мобилизация: повестки получают те, кто проживает в областях граничащих с РФ

В Республике Беларусь, после задержания российских боевиков, началась срочная мобилизация: повестки получают мужчина до 35 лет, которые проходили службу в ВС РБ.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «WarGonzo«.

Отмечается, что сейчас повестки получают мужчина, возрастом до 35 лет, которые проживают в Витебской области (граничит с Российской Федерацией). Мобилизация касается мужчин, которые уже отслужили в рядах Вооруженных сил Беларуси.

В повестках указано, что в пункт сбора они обязаны явиться 10 августа, то есть, сразу после окончания президентских выборов.

Источники сообщают, что всех призывников отправят на 25-дневные сборы в те части, где они проходили военную службу.

На данный момент неизвестно, получают повестки все мужнины из РБ или только из регионов, граничащих с Россией.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь стянула военные силы к границе с РФ.