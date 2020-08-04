В Германии заявили, что у них началась вторая волна коронавируса

Глава объединения врачей Германии Сузанне Йона заявила о том, что в стране началась вторая волна эпидемии вируса COVID-19.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

При этом, отметила врач, она не такая сильная, как первая волна, продолжавшаяся в Германии с марта по апрель:

«Больницы готовы ко второй волне, в отличие от весны этого года. Число больничных коек в отделениях интенсивной терапии мы будем увеличивать по необходимости, а не просто держать пустыми всё время».

Йона выразила опасения, что из-за второй волны коронавируса, Германия может упустить то, чего уже достигла:

«У нас началась вторая волна эпидемии».

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине ожидается вторая волна коронавируса.