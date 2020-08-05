Беларусь не пригласила россиян для наблюдения за выборами президента

Согласно двустороннему договору между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 4 июля 1998 года, Россия всегда отправляет своих наблюдателей на выборы в Беларуси.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

Но в этом году, ЦИК Беларуси не отправили приглашение российским наблюдателям для участия в выборах президента 9 августа. По крайней мере, в этом уверяет глава ЦИК РФ Элла Памфилова:

«В этом году мы не получили традиционного приглашения от ЦИК РБ. Но мы бы всё равно отказались, даже если бы пришло приглашение. Потому что у руководства Беларуси очень специфическое, мягко говоря, отношение к пандемии коронавируса».

Напомним, ранее мы писали, что РФ отправила в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации ситуации перед выборами.