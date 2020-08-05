Последствия будут печальными — Медведев высказался о российско-белорусских отношениях

Замглавы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и Беларусью стали «разменной монетой в президентской кампании Беларуси».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «tut.by«.

«Всё, что случается в Беларуси — дела только Беларуси. Но мы не модем закрыть глаза на то, что отношения между нашими странами, могу сказать больше — Союзное государство и интеграция превратились в разменную монету в предвыборной гонке».

Как отметил Медведев, некие последние события в отношениях РФ и РБ прямо связаны с предстоящими выборами в Беларуси:

«Это всё просто часть политтехнологий. Они хотят найти себе врага и сего помощью добиться определенных политических результатов. А что будет дальше — не важно. Будем разбираться с этими русскими. Но такое поведение вызывает у нас обиду. Всё очень печально… И последствия таких технологий также будут печальными».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не будет дружить с Россией против Запада.