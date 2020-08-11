Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси: кандидат в президенты США обратился к Лукашенко с важным призывом

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Кандидат в президенты США Джо Байден отреагировал на протесты в Республике Беларусь, которые начались после президентских выборов. Байден призвал руководителя РБ Александра Лукашенко прекратить применять насилие против протестующих.

Джо Байден
Джо Байден. Фото — radiosvoboda.org

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на блог Байдена.

Кандидат в президенты США Джо Байден решил поддержать белорусов, которые вышли на протесты. Главный оппонент Дональда Трампа также обратился к президенту РБ Александру Лукашенко с призывом отказаться от применения насилия в отношении демонстрантов. Кроме того, в своем обращении американский политик, призвал руководителя РБ почитать права демонстрантов.

«Я поддерживаю тех, людей, которые выступают за прозрачный подсчет  голосов и освобождение политических заключенных. Я призываю президента Республики Беларусь уважать права мирных протестующих и воздержаться от дальнейшего применения насилия в сторону демонстрантов», — заявил Байден.

Как известно, в Республике Беларусь продолжаются протесты. Люди протестуют против Александра Лукашенко и заявляют, что результаты выборов сфальсифицировали.

Ранее мы сообщали, что соперница Лукашенко Тихановская покинула РБ. 

 

 

 


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