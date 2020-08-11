ЦИК Беларуси приняла жалобу Тихановской по поводу результатов выборов президента
Днем ранее опонентнка Александра Лукашенко подала жалобу в ЦИК Беларуси, так как не согласна с результатами выборов.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.
«Жалобу Светланы Тихановской зарегистрировали» — сообщили в Центризбиркоме Беларуси.
Отметим, что согласно результатам, Лукашенко набрал 80% голосов, а Тиханвоская — 10%. При этом сама Светлана Тихановская уверяет, что владеет альтернативным подсчетом голосов, согласно которому победителем стала именно она.
Напомним, ранее мы писали, что Тихановская уехала в Литву.
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