ЦИК Беларуси приняла жалобу Тихановской по поводу результатов выборов президента

За рубежом
Христина Качоровська0
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Днем ранее опонентнка Александра Лукашенко подала жалобу в ЦИК Беларуси, так как не согласна с результатами выборов.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская. Фото — ex-press.by

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

«Жалобу Светланы Тихановской зарегистрировали» — сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Отметим, что согласно результатам, Лукашенко набрал 80% голосов, а Тиханвоская — 10%. При этом сама Светлана Тихановская уверяет, что владеет альтернативным подсчетом голосов, согласно которому победителем стала именно она.

Напомним, ранее мы писали, что Тихановская уехала в Литву.


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