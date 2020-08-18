Пустые слова: в штабе Бабарико не верят обещаниям Лукашенко провести новые выборы

В штабе кандидата в президенты РБ Виктора Бабарико не верят обещанию Александра Лукашенко провести президентские выборы в стране, после принятия новой Конституции.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «INTERFAX.ru».

Вчера, 17 августа белорусский лидер Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов. По словам Лукашенко, президентские выборы могут состояться, только после того, как страна получит новую Конституцию.

В штабе кандидата в президенты РБ Виктора Бабарико прокомментировали слова Лукашенко. Пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук заявил, что «это пустые слова».

«К сожалению, это очередные пустые слова. На протяжении 26 лет мы слышали от Лукашенко разные обещания. Но они не были исполнены. Поэтому данное обещание мы рассматриваем, как уловку. Сейчас у него одна цель – остаться у власти», — сказал Германчук.

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