Лукашенко готов к переговорам с оппозицией: президент Беларуси назвал условие

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Президент Республики Беларусь заявил, что он готов к диалогу с белорусской оппозицией и силами, которые хотят изменений в стране. Вот только, по словам руководителя РБ, вести переговоры с «людьми с улицы» он не будет.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA». 

В Республике Беларусь уже третью неделю продолжаются мирные протесты, которые начались 9 августа. Сегодня, 27 августа, Александр Лукашенко заявил о своей готовности к диалогу с оппозиционными силами. При этом Лукашенко сразу же заявил, что говорить с «людьми с улицы» он не будет.

Вести диалог белорусский лидер хочет, по его словам, «с вменяемыми людьми». К «вменяемым» Лукашенко относит трудовые и студенческие коллективы. С ними Лукашенко готов обсуждать изменения в Конституцию Республики Беларусь.

Ранее мы сообщали, что Эйдман раскрыл план Кремля по поводу Беларуси. 

 


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