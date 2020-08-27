Не в коме: в КНДР обнародовали новые фото Ким Чен Ына

Ранее в разведке Южной Кореи сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын впал в кому, передав перед этим часть своих полномочий родной сестре.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Дабы развеять эти слухи, в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи решили обнародовать новые фотографии своего лидера Ким Чен Ына.

Фотографии были сделаны во время собрания Политбюро центрального комитета Трудовой партии. На нем чиновники КНДР обсуждали борьбу с вирусом COVID-19 и какие меры надо провести для предотвращения от тайфуна, который скоро должен накрыть часть Северной Кореи.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын впал в кому.