Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

За рубежом
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Главная соперница Лукашенко покинула пределы Беларуси через несколько дней после президентских выборов.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская. Фото — kommersant.ru

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Дождь«.

В интервью телеканалу Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве заявила, что готова вернутся в родную страну. Но лишь при одном условии:

«Я готова вернуться в Беларусь. Но лишь тогда, когда начнутся переговоры с действующей властью. Вот когда модно будет сесть за стол, когда будем договариваться о проведении новых, свободных и честных выборов, тогда лишь я смогу вернуться в Беларусь».

Напомним, ранее мы писали, что Тихановская не будет принимать участие в новых выборах президента Беларуси.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Нидерландах рабочая группа оценивает риск развертывания сети G7

Елена Азамаева

На город в Китае обрушился смерч: есть погибшие, более сотни ранены

Елена Азамаева

Беларусь и Казахстан запретили пропагандистский «Бессмертный полк»: реакция Кремля

Елена Азамаева

Добавить комментарий