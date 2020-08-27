Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

Главная соперница Лукашенко покинула пределы Беларуси через несколько дней после президентских выборов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Дождь«.

В интервью телеканалу Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве заявила, что готова вернутся в родную страну. Но лишь при одном условии:

«Я готова вернуться в Беларусь. Но лишь тогда, когда начнутся переговоры с действующей властью. Вот когда модно будет сесть за стол, когда будем договариваться о проведении новых, свободных и честных выборов, тогда лишь я смогу вернуться в Беларусь».

Напомним, ранее мы писали, что Тихановская не будет принимать участие в новых выборах президента Беларуси.