Даже ближайшее окружение не знает – Белковский о том, как Путин принимает важные решения

По словам российского политтехнолога публициста Станислава Белковского, президент Российской Федерации Владимир Путин «очень скрытный человек».

Об этом Белковский рассказал в интервью для народного депутата Украины Алексея Гончаренко, сообщает НБН.

Станислав Белковский назвал Владимира Путина «очень скрытным человеком». О своих решениях, хозяин Кремля, не говорит даже своему ближайшему окружению.

«Он очень скрытный и мнительный человек. Даже его ближайшее окружение, зачастую не знает, какое решение он примет, или уже принял. Об этом он никому не говорит», — сказал политтехнолог.

Ранее мы сообщали, что Белковский рассказал, что Путин на самом деле ненавидит Лукашенко.