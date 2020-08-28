Даже ближайшее окружение не знает – Белковский о том, как Путин принимает важные решения
По словам российского политтехнолога публициста Станислава Белковского, президент Российской Федерации Владимир Путин «очень скрытный человек».
Об этом Белковский рассказал в интервью для народного депутата Украины Алексея Гончаренко, сообщает НБН.
Станислав Белковский назвал Владимира Путина «очень скрытным человеком». О своих решениях, хозяин Кремля, не говорит даже своему ближайшему окружению.
«Он очень скрытный и мнительный человек. Даже его ближайшее окружение, зачастую не знает, какое решение он примет, или уже принял. Об этом он никому не говорит», — сказал политтехнолог.
Ранее мы сообщали, что Белковский рассказал, что Путин на самом деле ненавидит Лукашенко.