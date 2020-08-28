Лукашенко договорился с Путиным о создании общей группы военных: будут реагировать на «угрозы» со стороны Запада

Пока ещё президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей новой договоренности с Владимиром Путиным. По его словам, они решили сообща противостоять «грозам» с Запада.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Белта«.

Во время своего выступления в Орше Лукашенко снова пугал людей военной угрозой, НАТО, а также вспоминал вспоминал Вторую мировую войну и Гитлера. Он добавил, что его «хороший друг» Владимир Путин пообещал ему создать общую группировку вооруженных сил, если кто-то захочет «напасть на Беларусь»:

«Вот они начали обучения прямо рядом с нашей границей. А мне что делать? Я также развернул рядом с границей части, провел армию в боевую готовность. А это всё бьёт по карману».

Лукашенко добавил, что Путин имеет опыт в таких делах, ведь уже прошел несколько этапов от чеченской войны и прекрасно понимает, что происходит рядом с границей:

«И мы с ним договорились. Вместе мы справимся с данной проблемой… А если там, за границей, кто-то начнет дергаться — мы задействуем общую группировку вооруженных сил, основным скелетом которой станет армия Беларуси».

Он отметил, что Кремль обязан поддерживать им и помогать:

«Мы создали резервы с Россией, но пока что ни один солдат из РФ не прибыл в нашу страну. Пока что мы можем справиться сами. Но у нас ничего не дернется, если придется вместе успокоить того, кто придет к западной границе Союзного государства».

Напомним, ранее мы писали, белорусы готовят «особый» подарок ко Дню рождения Лукашенко.