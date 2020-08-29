Путин назвал выборы президента Беларуси легитимными
По словам российского президента, выборы в Беларуси были честными. А вот «рыльце в пушку» как раз у тех, кто не хочет признавать выборы.
Об этом Путин поведал в интервью «России 1«, сообщает «НБН«.
Владимир Путин заявил, что Российская Федерация полностью признает результаты выборов президента и победу Александра Лукашенко, который занимает пост президента уже 5 сроков подряд.
Хозяин Кремля отметил, что Беларусь приглашала на выборы БДИПЧ ОБСЕ, но они отказались приезжать:
«А вот почему они не приехали? Это очень подозрительно… Сразу наводит на мысли, что они сразу готовились не признавать выборы президента Беларуси».
Путин добавил, что всё, что происходит сейчас в Беларуси — это только их внутреннее дело:
«Мы признаем тот факт, что выборы состоялись. Но нам не всё равно что происходит у них сейчас».
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко договорился с Путиным о создании общей группы военных.