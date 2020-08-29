Путин назвал выборы президента Беларуси легитимными

По словам российского президента, выборы в Беларуси были честными. А вот «рыльце в пушку» как раз у тех, кто не хочет признавать выборы.

Об этом Путин поведал в интервью «России 1«, сообщает «НБН«.

Владимир Путин заявил, что Российская Федерация полностью признает результаты выборов президента и победу Александра Лукашенко, который занимает пост президента уже 5 сроков подряд.

Хозяин Кремля отметил, что Беларусь приглашала на выборы БДИПЧ ОБСЕ, но они отказались приезжать:

«А вот почему они не приехали? Это очень подозрительно… Сразу наводит на мысли, что они сразу готовились не признавать выборы президента Беларуси».

Путин добавил, что всё, что происходит сейчас в Беларуси — это только их внутреннее дело:

«Мы признаем тот факт, что выборы состоялись. Но нам не всё равно что происходит у них сейчас».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко договорился с Путиным о создании общей группы военных.