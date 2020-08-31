Страны Балтии введут санкции против Лукашенко и его соратников

За рубежом
Христина Качоровська0
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Литва, Латвия и Эстония единодушно приняли решение о введении санкций в отношении белорусских чиновников, в частности и Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rbc.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

Санкции страны Балтии введут сегодня, 31 августа. В список попали около 30 чиновников из Беларуси, среди них и пока действующий президент РБ Александр Лукашенко.

Отмечается, что всем, кто оказался в списке будет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Но, как добавил президент Литвы, сегодняшние санкции — это лишь первый шаг и вскоре в санкционный список могут войти и другие люди.

Напомним, ранее мы писали, что Украина может ввести санкции против Беларуси.


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