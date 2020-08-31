Сын Лукашенко забрал документы из лицея, выпускники которого требуют честных выборов — СМИ

15-летний Николай Лукашенко забрал свои документы из лицея при Белорусском государственном университете, где обучаются ученики 10-11 классов.

Об этом передает НБН ссылаясь на Наша Нива.

В издании сообщают, что эта информацию узнали от работников лицея БГУ. Причиной ухода Николая Лукашенко стало то, что выпускники сего учебного заведения требовали провести в Беларуси честные выбора президента:

«Перед выборами более 1,2 тысячи наших выпускников подписали обращение ко власти, с требованием провести законные и демократические выборы. Они стали первыми, кто написал такое обращение… После подтянулись выпускники других учебных заведений».

Как отмечают в «Нашей Ниве», сотрудник лицея очень опасались появления Николая Лукашенко. Преподаватели боялись, что из-за его обучения в лицее проведут «чистку» коллектива и будут поддавать репрессиям других учеников, которые имеют иное политическое мнение.

Напомним, ранее мы писали, что Украина может ввести санкции против Беларуси.