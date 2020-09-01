Протесты в Беларуси: Лавров озвучил единственный способ урегулирования ситуации в РБ

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, конституционная реформа в Республике Беларусь – это единственный путь урегулирования ситуации в соседней стране.

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото — kommersant.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Российский Диалог». 

Как известно, в Республике Беларусь продолжаются протесты, которые начались еще 9 августа, после выборов президента. Белорусы выступили против Александра Лукашенко – они уверены, что результаты выборов сфальсифицированы.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в соседней стране сложилась, по его словам, «сложная политическая ситуация». Выход из которой, по словам Лаврова, только один – конституционная реформа.

Стоить отметить, что ранее Александр Лукашенко заявил, что он готов обсуждать изменения в Конституцию Республики Беларусь. Вот только, по его словам, не «с людьми с улицы», а с «вменяемыми людьми».

Ранее мы сообщали, что Поклонская пожаловалась на Украину в ООН. 

 


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