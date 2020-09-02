Россия должна быть здоровой – Жириновский сделал прививку от коронавируса российской вакциной

Депутату Госдумы РФ, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому сделали прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Российский Диалог».

В то время, когда большинство россиян не доверяют российской вакцине от коронавируса, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский решил продемонстрировать смелость и сделал первую прививку российским препаратом. Вторую прививку скандальный политик должен получить в конце сентября.

При этом лидер ЛДПР заявил, что «российская вакцина от Covid-19 лучшая в мире».

«Мы раньше всех сделали вакцину. Вся Россия должна быть здоровой», — заявил одиозный политик.

Также лидер ЛДПР вспомнил об американцах. Российский политик заявил, что в Штатах «коронавирусом заболели миллионы американцев».

«Миллионы заразились и миллионы погибнут», — сказал Жириновский.

В свою очередь пользователи социальных сетей не верят, что Владимир Вольфович действительно сделал себе прививку от коронавируса российским препаратом.

«Показуха. Ему физраствор вкололи», — пишут люди. «Аскорбинку вкололи». «Вранье», — добавляют комментаторы. «Ему поверить, себя не уважать». «Даже шприца нет на видео. Врать – это легко», — пишут пользователи соцсетей.

Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, а заодно предрек смерть миллионов американцев. Видео: Daily Storm pic.twitter.com/1Wfd6FBrKI — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2020

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