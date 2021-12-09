Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале Чубайс сослался на планы Европы насчет перехода на зеленую энергетику. По его словам, из-за этого уже примерно через 10-15 лет Российская Федерация лишится одного из крупнейших рынков сбыта энергоресурсов. Он уверен, что это повлечет за собой потерю источника валюты и, собственно, как результат, начнется падение экономической системы. Чубайс отметил, что России придется за это заплатить 10% ВВП.

«На сегодняшний день РФ имеет со стороны Евросоюза около половины собственных экспортных доходов. Это составляет примерно 165 миллиардов долларов только за первые 3 квартала уходящего 2021 года. Учтем, что 30% нефти и еще 40% газа на рынке Европы принадлежат России. Это удерживает экономику нашего государства на плаву. Благодаря этому у нас есть возможность приобретать за пределами страны технологии, а также технику. Но, стоит Европе сократить потребление наших энергоресурсов, карточный домик попросту разрушится», — сказал Чубайс.

Он уверен, что экономическую катастрофу России можно исключить только в том случае, если случится энергопереход. По его словам, необходимо инвестировать в зеленую энергетику и промышленность, чтобы оставить для РФ данный рынок доходным.

«Не сделаем этого, объем экспорта РФ уже через 10 лет упадет в 5 раз. Для экономики будет тяжелейший удар. Мы вернемся в состояние 90-х годов», — заключил Чубайс.

Напомним, названа ключевая причина распада СССР: Погребинский сказал, какое решение приняли еще до 1991 года.