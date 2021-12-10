Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник в ОП поведал о том, что переговоры Зеленского и Байдена прошли крайне тяжело. Однако президент Америки смог дать гарантию Украине о том, что все вопросы мирного урегулирования на Донбассе будут решаться во время встречи лидером Нормандского формата», — сообщил источник.

Таким образом, Байден буквально дал обещание Зеленскому по новым шагам к прекращению конфликта. Однако, учитывая вышепредставленную информацию, какие-то мероприятия по установлению мира или хотя бы приближению к нему начнутся не раньше, чем заседание Нормандского формата. На этом фоне пока неизвестны точная дата и время начала подобного собрания.

Напомним, это шанс для Украины – Бойко сообщил, что у Киева появилась возможность полностью изменить страну.