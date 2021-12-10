Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Гордон«.



Во время своей речи режиссер Андрей Сокуров заявил следующее:



«Мы уже обслуживаем Беларусь, Южную Осетию и Абхазию. А тут ещё и Сирии надо помогать, надо помогать большим дотационным южным регионам».



Кроме этого, добавил Сокуров, назревает проблема и на Северном Кавказе:



«Кавказ превращается в мононациональный регион. Там вся власть — в руках местных, коренных людей. В кавказских республиках всё больше презирают русских, они не хотят быть с нами».



В этом контексте, подытожил режиссер, нужно «отпустить» те регионы, которые не хотят быть частью Российской Федерации:



«Давайте отпустим тех, кто не готов больше жить с нами в одном государстве. Желаем им удачи… И всё, пусть живут своей жизнью. А нашим военным желаем мощности».



Такое предложение Андрея Сокурова очень разозлило Владимира Путина. Он заявил, что режиссеру сперва надо думать, чем говорить:



«Вот вы говорите, «отпустим тех, кто не хочет». А откуда вы знаете, кто хочет с нами жить, а кто не хочет?».



На это Сокуров предложил провести проверку, но такой ответит лишь ещё больше разозлил российского президента:



«Вы хотите проверить? Мы проверили! Вы что, предлагаете разделить Дагестан? Разделить Карачево-Черкесию? У нас по всей стране 2000 территориальных претензий! Хотите, чтобы у нас тут Югославия повторилась? Разве наш народ заинтересован в этом? Вы хотите, чтобы мы стали Московией? Потому что это в НАТО об этом мечтают!».

Напомним, ранее Путин отличился новым заявлением о Донбассе.