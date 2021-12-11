Как информирует «НБН», в сюжете «5 канала» говорится, что после встречи Столтенберга, главы МИД и руководителя Минобороны Франции стороны высказали свою приверженность безопасности и территориальной целостности Украины.

В частности, говоря о необходимости уважать территориальную целостность украинского государства и его суверенитета, Столтенберг призвал Россию к необходимости разрешать все проблемы путем дипломатических переговоров. Более того, он предупредил Россию о серьезных последствиях, если Путин решится пойти в наступление на украинские земли.

В свою очередь глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил: «Североатлантический Альянс объединился перед лицом сложившихся обстоятельств. Весьма важно продолжать обмениваться данными в этом вопросе. Очевидно, что любого рода нарушение территориальной целостности украинского государства неизбежно приведет к тому, что с нашей стороны последуют самые серьезные последствия стратегического характера».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США внезапно приняли решение «заморозить» военную поддержку Украине на сумму в 200 миллионов долларов.