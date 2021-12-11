Пропагандист РФ, спецкор издания «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин рассказал о сложностях въезда на оккупированные Россией украинские территории.

По его словам, на территорию непризнанных «республик» Донбасса не могут попасть даже те россияне, которые активно принимали участие в оккупации востока Украины, сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Диалог.UA».

Пропагандист пожаловался, что прошлые заслуги не идут в счет, поэтому оккупированный Донбасс закрыт даже для россиян с апреля прошлого года. Тогда «ДНР» и «ЛНР» оказались в изоляции из-за пандемии коронавируса, однако сейчас ситуация не изменилась в лучшую сторону.

Стешин объяснил, что пересечь границу «республик» — сложная процедура, для которой гражданину РФ нужно получить разрешение штаба по борьбе с коронавирусом при российском правительстве и трудовой контракт с целью визита.

Однако, даже собрав необходимые документы, на территорию ОРДЛО не заехать. Пропагандист убежден, что оккупанты сознательно никого не пускают в «Л/ДНР», чтобы на захваченном Донбассе «не болтались лишние люди».

Ранее Стешин заявил, что РФ якобы на последнем этапе перед интеграцией оккупированного Донбасса и спрогнозировал еще один референдум.