Как информирует «НБН», ситуацию, которая сложилась вокруг Украины, сейчас активно обсуждают страны-лидеры мирового сообщества, в том числе США и Германия.

Сегодня, одиннадцатого декабря, стало известно о том, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен и новый глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, 10 декабря, провели встречу на полях G7, во время которой, в частности, обсуждался и украинский вопрос. Об этом сообщил спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс.

В сообщении отмечается:

«Глава МИД ФРГ и госсекретарь США говорили о поддержке территориальной целостности, суверенитета, а также независимости Украины на фоне агрессии со стороны Российской Федерации. Стороны пришли к единогласному выводу, что если Москва пойдет на эскалацию конфликта, то России нужно дать решительный ответ».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Столтенберг и глава МИД Франции предупредили Путина о последствиях в случае вторжения в Украину.