Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Delfi, пограничная служба Литвы сообщила, что одиннадцатого декабря на границе с Беларусью была слышна стрельба.

Литовские военные отметили, что в субботу, в районе границы в Лаздияйском районе было сделано порядка двух десятков выстрелов со стороны Беларуси.

Но это не единственное место, где в этот день были слышны звуки стрельбы. Согласно имеющимся данным, дважды открывали огонь с белорусской стороны также и в Шальчининском районе у литовско-белорусской границы.

Насколько известно, из-за ситуации внутри Беларуси в последнее время Соединенными Штатами Америки, Канадой и Европой не один раз вводились экономические ограничения в отношении Минска. В итоге у Лукашенко приняли решение активировать ответные меры, введя санкции в отношении Запада.