В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» военный эксперт РФ Игорь Коротченко назвал государства, которые Москва планирует захватить.

По его словам, Россия нацелена завоевать Латвия, Литву и Эстонию, информирует «НБН».

Коротченко озвучил детали стратегии, которую Россия намеренна использовать для оккупации балтийских стран, демонстрируя соответствующее изображение на мультимедийной панели.

Сначала ВС РФ нанесут радиоэлектронный удар, чтобы ослепить радары НАТО, после чего российский десант высадится на остров Готланд в Швеции. Там военные намерены установить системы ПВО, после чего заявить о бесполетной зоне над странами Балтики.

Он добавил, что после этого российские военные намерены перекрыть коридор между Польшей и балтийскими государствами. Для этой цели Москва перебросит войска из Калининградской области и белорусских солдат в этот регион. В случае успеха Россия оккупирует Ригу, Вильнюс и Таллин.

Коротченко объявил, что после захвата этих стран НАТО на территории государств будут созданы «народные республики», подобные незаконным формированиям на Донбассе.

Ранее Портников рассказал, какие последствия будут для Путина в России, если он ликвидирует «ЛДНР» на Донбассе.