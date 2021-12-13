Как информирует «НБН», в материале немецкой авторитетной газеты Bild была обнародована информация о том что, начиная с мая месяца текущего года, когда Меркель еще была канцлером Германии, она применяла механизм, который не предоставлял возможности иным государствам-членам Североатлантического Альянса продавать оружие украинскому государству. Помимо того, оказывалось давление на нидерландскую власть, чтобы поставки оружия были сорваны.

Издание отмечает, что вето Германии заблокировало поставки девяноста снайперских винтовок Barrett M82 крупного калибра из США, и двух десятков комплексов против дронов EDM4S-UA, которые должна была поставить Киеву Литва.

Также известно, что Вооруженные силы Украины уже были в ожидании доставки вышеуказанного вооружения, так как оно уже было оплачено. Однако внезапно Германия и Нидерланды в совете NSPA возразили против такой продажи. Примечательно, что именно эти два голоса стали причиной отмены сделки. И это несмотря на то, что некоторые из систем не были летальными.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Германии заблокировали поставки оружия Киеву.