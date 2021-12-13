Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российский «Интерфакс«.



Взрыв произошел в помещении православной гимназии, что рядом Введенским владычным женским монастырем. Струженков пришел сюда утром, как раз во время детской молитвы.



Сперва он сидел на ступеньках, держа в руках мачете. После того, как взрыв прогремел — парень попытался заползти в монастырь, так как в результате взрыва ему оторвало ногу.



По информации некоторых СМИ, Струженков умер в больнице от потери крови, хотя официально это не подтверждено.



По последним данным, помимо самого террориста, пострадало ещё 12 детей.



Как сообщают в российский прессе, в прошлом Владислав Струженков сам был учеником данной церковно-приходской школы. Мотивом преступления могла стать личная неприязнь к учителям и монахиням. Якобы, когда парень учился здесь он поддавался буллингу.



Уточняется также, что Струженков хотел пронести взрывное устройство в гимназию, когда ученики будут на утренней молитве. Правда, взрывное устройство сработало чуть раньше, когда он пребывал у входа в школу.

Напомним, ранее мы писали, что в Москве мужчина убил нескольких людей, из-за замечания надеть маску в помещении.